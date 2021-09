Es ist ein lauer Septemberabend am Fuße der Heidecksburg. Noch hängen blaue Netze vor den Weinreben. Zum Schutz vor den Vögeln, die sich gern ein paar von den hellen und blauen Trauben holen würden. Doch nach der vielen Arbeit am Weinberg wollen die Hobbywinzer aus Rudolstadt den Wein lieber selber trinken.

In der ersten Reihe hängen Trauben der Sorte "Solaris". Würzig süß und saftig, für einen hochwertigen Weißwein. Doch als Stück für Stück die Netze verschwinden, wird klar: Eine richtig gute Ernte gibt es in diesem Jahr nicht. Zu feucht, so das Urteil von Ingo Herlitze. Er rechnet in diesem Jahr gerade mal mit einem Ertrag von 50 Litern.