In der Molkerei arbeiten mehr als 70 Beschäftigte. Sie sollen nach Weihnachten die Kündigung erhalten, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte.

In der Molkerei arbeiten mehr als 70 Beschäftigte. Sie sollen nach Weihnachten die Kündigung erhalten, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte.

In der Molkerei arbeiten mehr als 70 Beschäftigte. Sie sollen nach Weihnachten die Kündigung erhalten, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte. Bildrechte: dpa

Die Herzgut-Landmolkerei in Rudolstadt steht offenbar vor dem Aus. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, soll die Produktion zum Jahresende dauerhaft eingestellt werden. Die mehr als 70 Beschäftigten sollen demnach zum 28.12.2021 ihre Kündigungen erhalten. Das habe das Unternehmen am Freitag den Mitarbeitern angekündigt.

NGG-Geschäftsführer Jens Löbel zeigte sich entsetzt und überrascht. Eigentlich sollte das Unternehmen in Eigenregie saniert werden und die Produktion weiterlaufen. "Jetzt bekommen die Beschäftigten zu Weihnachten ihre Kündigungen", so Löbel. Der Einstieg eines Investors ist laut Löbel auch daran gescheitert, dass mehrere Millionen Euro in neue Anlagen investiert werden müssten. Deshalb sei kein Angebot abgegeben worden, sagte Löbel MDR THÜRINGEN. Jahrelang sei nichts investiert worden, das räche sich nun.