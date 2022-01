Wirtschaft Sanierung der insolventen Herzgut-Molkerei endgültig gescheitert

Die Sanierung der insolventen Herzgut-Molkerei in Rudolstadt ist endgültig gescheitert. Bei einer Mitarbeiterversammlung unter freiem Himmel am Montag wurde den rund 70 Mitarbeitern gekündigt. Das Amtsgericht Gera hat am Vormittag das Insolvenzverfahren über das Betriebsvermögen bekanntgegeben.