Dieses Weihnachten werden die Beschäftigten bei Herzgut in Rudolstadt-Schwarza sicher nicht so schnell vergessen. Am Montag vor dem Fest waren sie zur Betriebsversammlung geladen. Punkt 11 Uhr wollte der Insolvenzverwalter den Mitarbeitern verkünden, ob und wie es mit dem Unternehmen weitergeht.

Jetzt ist es offiziell: Alle Mitarbeiter müssen zum Jahresende gehen, der Betrieb wird eingestellt. Die Suche nach einem neuen Eigentümer für das Traditionsunternehmen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war umsonst.

Das Interesse am Investorenprozess war zunächst groß. Wir haben mit mehreren potenziellen Übernehmern ausführliche Gespräche geführt. Simon Leopold ABG Consulting

Sanierung in Eigenverwaltung gescheitert

Eigentlich wollte der Herzgut-Vorstand das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren. Das sah auch der Beschluss des Amtsgerichts Gera vom 8. November vor. Gleich mehrere Fachleute sollten Herzgut auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur begleiten. Der Geschäftsführung wurden Insolvenzverwalter Bernd Krumbholz, Sanierungsvorstand Gernot John, Generalbevollmächtigter Stefan Ettelt und der Sanierungsexperte Simon Leopold an die Seite gestellt. Nach MDR-Informationen führten sie unter anderem Gespräche mit einem aktuellen Miteigentümer von Herzgut.

Seit 2019 hatte Herzgut auch eine eigene Bio-Linie im Angebot. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Investoren gesucht

Auch die Landesregierung prüft die Möglichkeit, den Start etwa über Liquiditätshilfen, Betriebsdarlehen oder Investitionszuschüsse zu unterstützen, allerdings nur, wenn es einen neuen Eigentümer gibt. Im Landwirtschaftsministerium ist man deshalb über den Ausgang der Investorensuche enttäuscht.

Wegen des in der Vergangenheit erheblich defizitären Geschäftsbetriebs und der Kundenabhängigkeiten haben sich jedoch alle Interessenten gegen eine Übernahme entschieden. Simon Leopold ABG Consulting

Gewerkschaft: Mitarbeiter büßen für Investitionsstau

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) sieht die Ursache für das Scheitern bei der Investorensuche vor allem im Sanierungsstau in der Molkerei. Die Mitarbeiter müssten jetzt für die fehlenden Investitionen büßen.