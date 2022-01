Die SPD-Politikerin Christine Lehder fordert Konsequenzen. Bildrechte: dpa

Matthias Lander hatte Anfang Dezember bei Facebook einen Post mit sektenhaftem und rechtsextremem Inhalt geteilt. Lander war zu dem Zeitpunkt nicht nur Geschäftsführer des Hospizes, sondern auch Vorsitzender des Hospizvereins, über den die Spendengelder für das Hospiz gesammelt werden. Nach Landers Post bei Facebook hatten 24 Akteure aus der Region in einem offenen Brief an den Hospizverein Kritik an Lander geäußert.