Auf der Terrasse tanzen Kinder aus einer Saalfelder Kindertagesstätte, beobachtet von drei älteren Damen - Gäste des Hospizes "Am Saalebogen", der jüngsten Einrichtung dieser Art in Thüringen. Auf den Weg gebracht und betrieben vom Hospizverein. Für Menschen, denen nur noch ein kurzer Weg bleibt. Hier finden die Schwerkranken in den letzten Tagen und Wochen Ruhe und Pflege, auch mit schmerzlindernder medizinischer Betreuung.