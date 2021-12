Am Geschäftsführer des Hospiz am Saalebogen in Saalfeld, Matthias Lander, gibt es massive Kritik. In einem offenen Brief an den Hospizverein, der MDR THÜRINGEN vorliegt, kritisieren 24 Unterzeichner einen Facebook-Post von Matthias Lander zu den Corona-Regeln. Lander hatte in dem Post bizarre Ansichten zur Corona-Impfung geteilt.

Der Garten des erst im Mai eröffneten "Hospizes am Saalebogen". Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt