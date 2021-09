Der Standort für den Bau eines Ferienhotels in Schwarzburg wird zurzeit geprüft. Wie die Projektentwicklerin Krista Blassy am Freitagabend bei einer Einwohnerversammlung sagte, werden bis Ende Oktober eine Standortanalyse und eine Machbarkeitsstudie erstellt. Damit soll laut Blassy geklärt werden, wo ein Hotel-Resort dieser Art und Größe am besten ins Schwarzatal passt. Ende Oktober werde es zudem einen Termin mit den zuständigen Behörden geben, bei dem offene Fragen des Natur-, Wald- und Hochwasserschutzes geklärt werden sollen.