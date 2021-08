Mitte Mai haben ehrenamtliche Tierschützer aus einem Haus in Obernitz bei Saalfeld 18 Hunde gerettet. Es gab anonyme Hinweise und schließlich haben sich die Befürchtungen der Tierschützer bestätigt: Eine Frau hatte 24 Hunde in zwei Räumen des Hauses gehalten. Es gab für die Tiere kein frisches Wasser, die Hunde mussten in den eigenen Fäkalien leben.

Gestank von Kot und Urin, Hundegebell und schwer zu ertragende Bilder - so beschrieb es eine der Tierschützerinnen am Tag danach. Hunde, die in Sechsergruppen in Babylaufgittern lebten, andere Hunde in einzelnen Boxen und eine kleine Hündin, die teilnahmslos unter einem Tisch lag. Einer der Hunde, die von den Tierschützern gerettet werden konnten. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

18 Hunde konnten die Tierschützer sichern und medizinisch versorgen. Ein Hund musste wegen schwerer Verletzungen und Madenbefall eingeschläfert werden.

Den Hunden geht es besser. Zuerst mussten die Tierschützer das verdreckte und verfilzte Fell scheren - fast bis auf die Haut. Pilzbefall, Entzündungen der Augen und Ohren sind behandelt. Auch ein Nabelbruch und ein Tumor mussten operiert werden.

Bei allen Hunden sind die Zähne in schlechtem Zustand. Einem mussten alle Zähne gezogen werden, bei manchen ist die Behandlung noch nicht abgeschlossen, weil sie nicht narkosefähig sind. Seitdem die Krallen wieder auf normale Länge geschnitten werden, fällt den Hunden das Laufen leichter und mit gepflegtem Fell sehen sie wieder aus wie Mischlinge aus Bichon Frisé, Shih Tzu und Malteser.