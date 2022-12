Im Mai 2021 hatten Tierschützer aus einem Haus in Obernitz 18 Hunde befreit. Anonyme Hinweise führten sie in das Haus einer Frau, wo die Hunde unter miserablen Zuständen lebten. Für die Tiere gab es kein Wasser, sie mussten in ihren Fäkalien leben. Ein Hund musste wegen Madenbefalls und schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Die Kosten für die Rettung übernahm der Tierschutzverein Seelentröster aus Rudolstadt, wo die Tiere vorerst auch unterkamen.

Sabine Langhammer mit Hunden im Schnee: Besonders sorgt sie sich um die "Corona-Hunde". Bildrechte: MDR/Uwe Kelm