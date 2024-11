Das Insolvenzverfahren der VTS Koop Schiefer GmbH & Co aus Unterloquitz, einem ehemaligen Schieferhersteller, ist nach zwölf Jahren am Amtsgericht Gera abgeschlossen worden. Insolvenzverwalter Torsten Martini teilte mit, dass das verbliebene Vermögen von rund 700.000 Euro nun auf die insgesamt 115 Gläubiger verteilt werde.

Trotz dieser Ausschüttung bleibt der Verlust für die Gläubiger erheblich, da die offenen Forderungen ursprünglich fast viereinhalb Millionen Euro betrugen. Der Verwalter schätzte den Anteil, der ausgezahlt werden konnte, auf etwa 14 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Verfahren überdurchschnittlich sei.

VTS Koop geriet bereits seit der Einstellung des Untertagebergbaus in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Insolvenz führte zum schrittweisen Verlust von über 100 Arbeitsplätzen in der Region. Die lange Tradition des Schieferabbaus in Unterloquitz, die auf 274 Jahre zurückblickt, wird nun nur noch von einem verbliebenen Unternehmen, Ulopor, fortgeführt.