Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert Koch-Institut aktuell mit 97 an. Der Entwurf einer neuen Allgemeinverfügung liege vor, so das Landratsamt. Diese schreibt unter anderem "3G" für Besuche in Gaststätten, Hotels und Fitnessstudios vor, außerdem Testangebote an Schulen. Das Thüringer Gesundheitsministerium muss dem Entwurf noch zustimmen. Möglich ist zudem, dass der Landkreis gegen Ende dieser Woche bereits die nächsthöhere Warnstufe 2 (Orange) erreicht. Dann gebe es zusätzliche Kontaktbeschränkungen in geschlossenen Räumen und eine begrenzte Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen, so das Landratsamt.