Drei Tage nach dem schweren Jagdunfall bei Großkochberg im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist der angeschossene Jäger gestorben. Das bestätigte die Polizei MDR THÜRINGEN. Demnach erlag der Mann am Sonntag seiner schweren Verletzung. Er war am Donnerstag bei einer sogenannten Erntejagd von einem Geschoss am Kopf getroffen worden. Offenbar handelte es sich um einen Querschläger. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Der verletzte Jäger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er jedoch später an seinen Verletzungen. Bildrechte: MDR/ Stefan Eberhardt