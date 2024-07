Die Arbeiten hätten am Freitag abgeschlossen werden sollen - und die Kunden wären nun wieder am Netz gewesen. "In der vergangenen Nacht aber schnitten Kabeldiebe eine der neuen Muffen aus dem Kabelstrang heraus und machten die Arbeit zunichte. Daher sind die Kunden in diesem Bereich seitdem wieder ohne Telefon, Fernsehen und Internet", hieß es am Freitagabend. Monteure haben mit der Reparatur begonnen. Muffen verbinden Kabel miteinander.