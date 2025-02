Der Waldkindergarten "Inselkinder" in Saalfeld ist vorübergehend geschlossen. Hintergrund sind Sicherungsarbeiten aufgrund von Rissen an einer Felswand auf dem Gelände. Der DRK-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt als Träger und die Stadt Saalfeld haben entschieden, die Kinder vorübergehend in anderen Einrichtungen des DRK zu betreuen.