Bauarbeiten Nach drohendem Felsrutsch: Waldkindergarten in Saalfeld endlich wieder freigegeben

27. März 2025, 00:13 Uhr

Der Waldkindergarten in Saalfeld kann wieder öffnen. Am Mittwoch wurden die Sicherungsarbeiten an einem ins Rutschen geratenen Felsen abgeschlossen. Die Vorfreude in der Kita ist groß.