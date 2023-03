Energie aus Abwasser Kläranlage Saalfeld erzeugt Strom und Wärme jetzt selbst

Aus Abwasser Energie gewinnen - die Technik dafür ist seit Langem vorhanden. Doch nicht alle Klärwerke in Thüringen sind damit ausgestattet. Die Kläranlage in Saalfeld ist dafür in den vergangenen zwei Jahren für 9,6 Millionen Euro umgebaut worden. Und soll ab sofort mit Methangas Strom und Wärme erzeugen.