15.000 Schritte macht eine Pflegerin im Schnitt in einer acht Stunden langen Schicht in den Thüringen Kliniken in Saalfeld. Ihre Wege führen durch das Hauptgebäude mit fünf Etagen, das aus einem Mittelbau und vier Flügel besteht, bis in das OP- und Funktionsgebäude nebenan.