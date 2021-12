Nach Unwetterschäden Sanierung der Landessportschule Bad Blankenburg läuft

Hauptinhalt

Im vergangenen Juli haben Unwetter große Schäden an der Landessportschule in Bad Blankenburg hinterlassen. Teile der Gebäude wurden von Wassermassen überschwemmt. Inzwischen ist die Sanierung in vollem Gange. Ende März 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.