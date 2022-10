Handwerk In Sitzendorf geht's um die (Leber-)Wurst

Hauptinhalt

In Sitzendorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt geht es am Samstag um die Leberwurst und deren Herstellung. Seit 6 Uhr Morgens ist der Wurstkessel heiß. Am Nachmittag kann die Sitzendorfer "Lawerworscht" verkostet werden.