Die Mühlenfähre am Hohenwartestausee startet am Donnerstag in die Saison. Nach Angaben der Betreibers KomBus GmbH werden auf Thüringens einziger Autofähre aber zunächst nur Fußgänger und Radfahrer befördert. Grund ist demnach der zu niedrige Wasserstand, bei dem Autos auf der Zufahrt an der Linkenmühle den steilen Anlegesteg nicht passieren können. Erst wenn der Wasserspiegel des Stausees rund 1,5 Meter gestiegen ist, können wieder drei Pkw je Tour übergesetzt werden.