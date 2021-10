Der Wiederaufbau der Linkenmühlenbrücke beginnt frühestens 2023. Wie ein Sprecher der Staatskanzlei MDR THÜRINGEN sagte, soll die Finanzierung im Wesentlichen in den Landeshaushalten 2023 und 2024 berücksichtigt werden. Der Wiederaufbau sei ein wichtiges Vorhaben, das Land wolle sich maßgeblich an der Finanzierung beteiligen. Die Linkenmühlenbrücke am Stausee Hohenwarte war im April 1946 von deutschen Soldaten gesprengt worden, um den Vormarsch US-amerikanischer Truppen zu verzögern.