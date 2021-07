Ehrenamt Mandy Karsch aus Saalfeld ist Thüringerin des Monats Juli

Alle zwei Wochen trainiert sie die sechs bis 17-Jährigen. Insgesamt 15 Kinder, immer freitags nachmittags, zwei Stunden lang wird geübt. Dazu kommen Lehrgänge, Wettkämpfe und Zeltlager an Wochenenden und in den Ferien. "Wir machen nichts ohne die Kinder", sagt sie und lacht. Das, sagt sie, ist das allerwichtigste und zählt auf: Ob Spanferkel, gemütliches Beisammensitzen oder Jahreshauptversammlungen. "Die Kinder werden überall miteinbezogen."

Um den Nachwuchs für die Feuerwehr zu gewinnen, geht sie auch in die Grundschule. Dort hat sie eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Der Name: Die Brandschutzhelfer. Dabei bringt sie den Kindern auf spielerische Art die Arbeit der Feuerwehr näher. Auch ein Besuch im Feuerwehrhaus gehört dazu. Das Ergebnis: Viele Kinder sagen dann, sie wollen zur Feuerwehr gehen, sagt Mandy Karsch.

Das alles macht sie zusätzlich zum Job als Verkäuferin und den eigenen zwei Kindern. Dass sie immer einsatzbereit sein kann, das liegt auch an ihrem Chef und den Kollegen. "Die machen das möglich", sagt sie. Und: Ohne sie in der Jugendarbeit wäre längst nicht so viel Nachwuchs an Bord, sagt der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Schmiedefeld, Frank Unger: "Sie ist mit Herz und Seele dabei." Sogar von Kindern aus den Nachbarorten gebe es Anfragen. Sie wollen zu Mandy Karsch. Er ist erleichtert: Denn ein Drittel seiner 24 ehrenamtlichen Feuerwehrleute sei über 50. Nachwuchs zu finden, sei wie bei den meisten Feuerwehren schon den 1990er Jahren schwer. "Wenn wir den Nachwuchs nicht schon im Schulalter begeistern, dann gelingt das später meist kaum mehr."