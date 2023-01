Den Grundstein dafür hatte der Landwirt 1977 gelegt. Da wurde der Betrieb als Volkseigenes Gut gegründet, Siegfried Sendig als Leiter eingesetzt. Den Standort für ein Haflinger-Gestüt mitten im Thüringer Wald wählte er nicht zufällig aus. Die großen Weiden, die Bewegung bergauf und bergab - all das war für diese Pferderasse genau richtig. "Die Pferde so natürlich wie möglich halten - dem kann man hier sehr gerecht werden", sagt Anke Sendig.

Bis dahin hatten sie als Vater-Tochter-Team Hand in Hand gearbeitet. Auch die Großeltern halfen mit, später die Kinder. Nach und nach bauten sie das Gestüt auf. Zu den Pferdeställen kamen eine Reithalle und ein Reitplatz mit Tribüne dazu. In der Halle werden die Pferde ausgebildet. Auf dem Reitplatz finden Schauveranstaltungen und Turniere statt. 2019 kam noch ein Longierzelt dazu. Weil es kleiner ist als die Halle, können darin gerade junge Pferde besser ausgebildet werden.

"Was in Südamerika und Island passiert, heiße ich nicht gut", sagt sie. "Wir wurden mit Dingen in Verbindung gebracht, mit denen wir nichts zu tun hatten. Das hat uns sehr getroffen und hat uns wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Wir haben immer den höchsten Standard angesetzt, bei allem, was wir mit den Tieren machen, und wir sind den Tieren immer zugewandt."