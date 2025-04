Meura Rund 100 Haflinger galoppieren auf die Weide

Der Betrieb in Meura wurde 1977 von Siegfried Sendig gegründet. Er ist nach eigenen Angaben der größte Zuchtbetrieb für Haflinger in ganz Europa. In den letzten 30 Jahren haben über 2.000 Stuten ihre Leistungsprüfung dort abgelegt. Seit etwa zwölf Jahren beschäftigen sich die Meuraer auch mit der Veredlung der Pferderasse mit den blonden Mähnen.