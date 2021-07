Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind durch das Unwetter Mitte Juli Schäden in Millionenhöhe entstanden. Wie der Saalfelder Bürgermeister Steffen Kania (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, rechnet allein seine Stadt mit Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro . Auch die Aufräumarbeiten zögen sich noch mehrere Wochen im Landkreis hin.

So wurde eine Brücke an der B85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt beschädigt. Das Widerlager der Brücke muss mit Beton verstärkt werden, um die Tragfähigkeit garantieren zu können. Die Bauarbeiten führen zu Verkehrsbehinderungen, Autofahrer werden einspurig über das Bauwerk geleitet.

Ein Bagger steht auf einer mit Schlammmassen bedeckten Wiese in Aue am Berg. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz

Wegen Rissen im Dach bleibt die Sporthalle "Grüne Mitte" in Saalfeld vorerst gesperrt. Das teilte das Landratsamt als Betreiber mit. Man gehe zunächst von zwei Wochen aus. Ein Gutachter sei vor Ort. Offenbar hatte der heftige Regen in der vergangenen Woche die Dachentwässerung überfordert. An mehreren Stellen in der Turnhalle lief das Wasser an den Wänden herunter. Weil die Dachkonstruktion für ungewöhnliche Geräusche sorgte, sperrte der Hallenwart in der vergangenen Woche das Gebäude ab. Nun muss geklärt werden, ob die Risse durch das Wasser entstanden sind. Von der Sperrung betroffen sind Hunderte Sportler.