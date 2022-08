Saalfeld-Rudolstadt Mopedfahrer tödlich verunglückt - Polizei sucht weiter Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am 23. Juli ein Mopedfahrer gestorben ist.

Nach dem tödlichen Unfall eines Mopedfahrers zwischen Marktgölitz und Königsthal (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Ersthelfer. Er sei ein wichtiger Zeuge, so die Polizei. Auch weitere Zeugen des Unfalls werden gesucht. Sie sollten sich bei der Polizei in Saalfeld melden, hieß es.

Bei dem Unfall am Samstagabend, 23. Juli, war ein 51-jähriger Mopedfahrer tödlich verletzt worden. Er war aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gefahren und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mopedfahrer trug keinen Helm. Er starb noch an der Unfallstelle.