Saalfeld Linke-Politiker Starost erstattet Anzeige nach Morddrohung

Starost sagte, dass ihn die Drohungen nachdenklich und ihm auch Angst machen würden. Beleidigungen und Hasskommentare seien für ihn mittlerweile Alltag. Die Anrufe seien aber eine hässliche neue Form der Bedrohung im Wahlkampf, so der Linke-Politiker. In den vergangenen Monaten hatte es in Thüringen mehrfach Übergriffe auf Wahlkreisbüros und auch Privathäuser von Politikerinnen und Politiker gegeben.