Das Dorf Mödlareuth liegt direkt an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen - zu Zeiten der deutschen Teilung war auch der Ort getrennt. Das Museum besuchen jedes Jahr etwa 80.000 bis 90.000 Besucher aus der gesamten Welt. Herzstück ist der originale, etwa 90 Meter lange Abschnitt der Mauer in dem ehemals geteilten Dorf an der früheren innerdeutschen Grenze. Aus diesem Grund erlangte Mödlareuth als "Little Berlin" internationale Bekanntheit. Das Museum wurde 1990 nur kurz nach dem Teilabriss der Mauer gegründet.