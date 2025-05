Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Museumspreis Wo Schiller die Liebe fand und Goethe kennenlernte

09. Mai 2025, 03:00 Uhr

Das Schillerhaus in Rudolstadt wird ausgezeichnet. Der Museumspreis der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen würdigt außergewöhnliche Museumskonzepte. An dem historischen Ort, wo Friedrich Schiller seine zukünftige Frau kennenlernte und seine erste Begegnung mit Johann Wolfgang von Goethe hatte, lässt sich heute eine spannende Zeitreise in das Leben um 1800 unternehmen. Vor allem die museumspädagogischen Angebote überzeugten die Jury.