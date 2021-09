Kreis Saalfeld-Rudolstadt Ideen für Neu- und Ausbau der B85 und B88 vorgestellt

Zum Neu- und Ausbau der Bundesstraßen 85 und 88 im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sind am Donnerstag erste Ideen vorgestellt worden. Stephan Saalfeld vom Landesamt für Bau und Verkehr sagte im Stadtrat von Rudolstadt, dass zunächst die Verkehrsströme erfasst worden seien. Die größte Verkehrsbelastung gibt es demnach zwischen Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Daher soll dieser Bereich in den kommenden Jahren entlastet werden - unter anderem durch eine leistungsfähigere Ortsdurchfahrt in Rudolstadt.

Beim Aus- und Neubau der B85 und B88 geht es zudem um die Anbindung an die Neubaustrecke von Saalfeld, die Ortsumfahrung Schwarza und deren Anbindung sowie die Strecke über Kirchhasel an Uhlstädt vorbei in Richtung Jena. Ziele seien eine kürzere Reisezeit und weniger Belastungen für die Umwelt. Mitte 2022 sollen Entwürfe vorgestellt und in weiteren Phasen öffentlich diskutiert werden.