Herzens-Bauprojekt Hospiz in Saalfeld startet im Mai

Hauptinhalt

Für Matthias Lander vom Verein Hospiz am Saalebogen in Saalfeld ist es ein Herzensprojekt: Ein Hospiz für die Stadt und die Region. Das gab es bisher nicht - sei aber dringend notwendig. Viele Menschen sahen das auch so. Sie haben in den vergangenen Jahren rund 500.000 Euro gespendet. Jetzt ist die Villa fertig. Im Mai werden die ersten Gäste in das Hospiz einziehen.