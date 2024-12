90 bis 120 Patienten werden pro Tag in der Notaufnahme in Saalfeld behandelt. Den Hochbetrieb dort gebe es nicht erst seit dem Aus der Sternbach Klinik in Schleiz samt der Notaufnahme dort, sagen die Ärzte. Aus ihrer Erfahrung kommen schon länger auch immer öfter Menschen in die Notaufnahme, die keine "richtigen" Notfälle sind. Das bestätigt der Geschäftsführer und Chefarzt der Thüringen Kliniken, Thomas Krönert. Ihm zufolge haben rund 40 Prozent der Patienten in der Notaufnahme keine lebensbedrohlichen Notfälle - und gehören damit eigentlich gar nicht dorthin.