Ziel sei es, dass diese oder ihre Erben die geraubten oder abgepressten Objekte zurückerhalten . So konnte die Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz den Nachfahren jüdischer Migranten 19 handsignierte Bücher zurückgeben, die in den 1930er-Jahren über Umwege von Paris nach Greiz gelangt waren. Denkbar seien laut Museumsverband aber auch andere Möglichkeiten wie die Entschädigung der Eigentümer.

Die Erstchecks in den Thüringer Museen laufen bereits seit 2020. Damals wurden elf Häuser auf koloniales Raubgut durchsucht. In den vergangenen Jahren erweiterte sich der Fokus auch auf Kulturgüter, die in der Zeit der Sowjetischen Besatzungszone oder der DDR entzogen wurden. Der Museumsverband will die Häuser in Thüringen deshalb weiter bei ihrer Suche nach unrechtmäßig erworbenen Objekten unterstützen. Der jährliche Tag der Provenienzforschung soll das Thema in die Öffentlichkeit bringen und über Raubgut aufklären.