Mehr als 50 Räume, unzählige Fenster und fast 500 Jahre alte Mauern. Von außen macht das Renaissanceschloss nicht viel her. Risse in den Mauern , Putz ist abgeplatzt und der Garten wirkt rustikal. Im Inneren dagegen ist der Zustand augenscheinlich ganz okay.

An die erste bitterkalte Nacht im Schlosss erinnert sich Brecklinghaus gut. Auch an die Geräusche des Hauses. Er sieht es als Lebensaufgabe, das Schloss für sich, für Obernitz und seinen Sohn herzurichten. Bis zum 500. Jahrestag der Erbauung im Jahr 1534 - also in acht Jahren - sollen Ferienwohnungen in verschiedenen Stilen, eine Mietwohnung und die eigenen Zimmer des Schlossherren fertig sein.