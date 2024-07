In Schwarzburg im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Mittwoch eine neue Mini-Hängebrücke über die Schwarza eingeweiht worden. Über den neuen Steg führt künftig der Panoramaweg Schwarzatal. Die Holzbrücke, die drei Jahrzehnte hier am Mariannensteg stand, sei morsch und einsturzgefährdet gewesen, hieß es.