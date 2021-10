Thüringer Schiefergebirge Pilzsaison 2021 mit seltenen Pilzen

Besonders der Dottergelbe Spateling, den sie im Garten eines Freundes gefunden hat, ist ein Highlight der letzen Wochen. Der kleine Pilz, der etwas an ein ganz kleines gelbes Salatblatt erinnert, sei vor Jahrzehnten das letzte Mal in der Gegend um Sitzendorf registriert worden. Aber auch der Rotschuppige Rauhkopf und der Trichterförmige Saftling sind seltene und schützenswerte Pilze, die in den letzen Wochen gewachsen sind. Der Trompetenpfifferling scheint in diesem Jahr nicht so selten zu sein. An den Hängen oberhalb des Schwarzatals ist er noch häufig zu sehen.