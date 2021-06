Ein Saalfelder Polizist sitzt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, hat der Vater eines neunjährigen Mädchens Anzeige erstattet. Erste Ermittlungen durch Kripo und die Interne Abteilung hätten einen dringenden Tatverdacht gegen den 54-Jährigen ergeben.

Das Mädchen habe sich seinem Vater anvertraut und erzählt, dass es missbraucht worden sei. Die Anzeige sei am vergangenen Montag erstattet worden, erklärte die Landespolizeidirektion. Das Amtsgericht Gera hat Haftbefehl erlassen, den Zielfahnder am Mittwochabend in Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) vollstreckten.