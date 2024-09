Ende Dezember erlitt das kleine Mädchen dann innere Kopfverletzungen, vermutlich, weil der Angeklagte es geschüttelt habe, so die Staatsanwaltschaft. Obwohl beide, die Mutter und ihr Partner, erkannten, dass es dem Kind immer schlechter ging, holten sie keine Hilfe. Am 29. Dezember 2020 starb das Mädchen. Noch am gleichen Tags soll der Mann die Leiche im Garten, in dem die Angeklagten lebten, vergraben haben.