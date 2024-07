Die Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundlicher Kommunen" in Thüringen engagiert sich für die Förderung des Radverkehrs im Alltag und in der Freizeit. Der Verein besteht aus 18 Mitgliedern aus zwölf Städte und sechs Landkreisen. Projekte entstehen in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Infrastruktur-Ministerium.