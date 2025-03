Seit Donnerstagmorgen laufen in Erfurt und Saalfeld Razzien der Internen Ermittler der Thüringer Polizei. Nach MDR-Informationen sollen dabei auch die Geschäftsräume des Thüringer Landesverbands der Gewerkschaft der Polizei (GdP) durchsucht werden. Bei den Razzien soll es unter anderem um den Vorwurf des Geheimnisverrats gehen. Zudem laufen in Erfurt und Saalfeld zur Stunde weitere Durchsuchungen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera bestätigte MDR Investigativ die Aktion.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera sind die beiden Beamten nicht von dem ursprünglichen Ermittlungsverfahren betroffen. In diesem Verfahren laufen seit dem Sommer vergangenen Jahres Ermittlungen gegen sieben beschuldigte Polizisten aus Saalfeld . Sie stehen im Verdacht, bei Verkehrskontrollen im Raum Saalfeld mit teils rüden Methoden gegen Motorrad- und Mopedfahrer vorgegangen zu sein.

Diese internen Ermittlungen sorgten in der Polizei für viel Aufregung und Empörung. Unter anderem wurde intern der Vorwurf erhoben, dass bei der Razzia im November 2024 mit rüden Methoden gegen die beschuldigten Beamten vorgegangen worden sei. In einer Personalversammlung in der Polizeidirektion Saalfeld Ende vergangenen Jahres soll es heftigen Streit und Vorwürfe gegen die Thüringer Polizeiführung gegeben haben.