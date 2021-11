Dirk Böhme steht vor einem Haufen gelber Klinkersteine. Die hat er mit Helfern in den vergangenen Tagen ausgebaut - aus der Fassade des Wohnhauses von 1900. Jetzt liegen sie haufenweise im früheren Hof. Die Steine werden sortiert, verpackt und an ein Prüflabor nach Weimar geschickt.

"Dort wird getestet, was die Steine noch aushalten", sagt er. Aus den Wohnungen auf den drei Stockwerken des "Gelben Hauses" hat er schon die meisten Holztüren und das eine oder andere Fenster ausgebaut. Ganz zum Schluss sollen noch die Dielenböden, die Holzbalken auf dem Dachboden und das Treppengeländer im Hausflur raus.

"Das ist schon sehr interessant", sagt er. Die alten Handwerkstechniken kommen wieder zum Vorschein. "Die Dinge haben ihren eigenen Charakter, erzählen ihre eigene Geschichte." Weil die Menschen genau danach wieder suchten, baut er sie aus, meint Dirk Böhme, der Holzgestalter ist und zum Beispiel Spielplätze baut. Wie er die Dinge aus dem Wohnhaus im Stadtzentrum wiederverwenden wird, steht schon fest: Sie sollen in ein Bauprojekt gehen, in einem Wohngebiet am Stadtrand im Saalfelder Ortsteil Beulwitz.