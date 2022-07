Großinvestition Samsung und Sungeel wollen in Rudolstadt-Schwarza Batterien recyceln

Mit dem zweiten Bauabschnitt würden bis 2030 rund 150 Arbeitsplätze entstehen, heißt es von den Betreibern. Recycelt werden aber nur Batterien, die es beim Hersteller nicht durch die Qualitätskontrolle geschafft haben oder Rückläufer, die bei Herstellern sonst entsorgt werden. Die Lithiumbatterien müssen dazu entladen, zerkleinert und in Drehrohröfen zu sogenannter Schwarzer Masse verarbeitet werden, aus der lassen sich die eigentlichen Bestandteile zurückgewinnen. Die nötigen Anträge an das Umweltministerium sollen in einer Woche eingereicht werden.