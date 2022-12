Gesundheitswesen Weniger Patienten in Reha-Kliniken - Sorge vor finanziellen Lücken

In den privaten Reha-Kliniken in Thüringen sind in den vergangenen Jahren deutlich weniger Patienten behandelt worden. Laut dem Verband der Privatkliniken in Thüringen stehen die Kliniken jetzt vor großen finanziellen Herausforderungen. Denn: Bei weniger Patienten sind die Kosten für Energie, Lebensmittel und Mitarbeiter enorm gestiegen.