Auch beim Mais knackte Teichmann den bisherigen Landesrekord mit einem 3,69 Meter langen Stängel. Das größte Gemüse kam über 700 Kilometer weit aus Österreich nach Unterwellenborn: Ein Riesenkürbis mit fast viereinhalb Meter (4,42 Meter) Umfang und sagenhaften 602 Kilogramm. In acht Kategorien wurde das Riesengemüse von einer Jury gewogen, gemessen und unter die Lupe genommen.

Seit 2012 baut Hobby-Gärtner Patrick Teichmann XXL-Gemüse in seinem Garten an. Vor zwei Jahren hat das Deutsche Rekordinstitut 33 Sorten vor Ort gezählt. Mit seinen Rekorden hat es der 30-Jährige weltweit in die Medien geschafft, auch unter dem Spitznamen "Möhrchen-Patrick".