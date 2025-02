Der Saugbagger-Hersteller RSP wurde 1993 in Saalfeld gegründet. Heute gehören zur RSP GmbH drei Werke mit rund 450 Mitarbeitenden. Das Unternehmen hat neben Saalfeld Standorte in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) und in Drusenheim (Frankreich). Die "Ostthüringer Zeitung" hatte zuerst dazu berichtet.