In der K&S Seniorenresidenz in Rudolstadt-Cumbach sind elf weitere Heimbewohner am Coronavirus gestorben. Damit stieg die Zahl laut Landratsamt seit Anfang November auf 18. Sie alle seien im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, heißt es vom Landratsamt. Das gehe aus den Totenscheinen der Heimbewohner vor, die dem Amt inzwischen vorliegen.

Wie ein Sprecher des Landratsamtes MDR THÜRINGEN Ende November sagte, haben sich 61 der 141 K&S Heimbewohner mit dem Virus angesteckt (Symbolfoto). Bildrechte: dpa