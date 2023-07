Der Extremlauf "Getting Tough" soll im Dezember zum letzten Mal in Rudolstadt stattfinden. Grund sei der Aufwand, die Hindernisse wie Wassergräben zu bauen und hunderte Helfer zu mobilisieren, sagte Mitveranstalter Michael Kalinowski MDR THÜRINGEN. Einen kürzeren Lauf mit weniger Hindernissen auszurichten sei keine Option, weil das "Getting Tough" im Winter als härtester Hindernislauf Europas gelte.

Der "Getting tough" im Jahr 2022 Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt