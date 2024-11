Die Polizei hat in der Wohnung einer 24-jährigen Frau in Rudolstadt 27 gestohlene Autokennzeichen sichergestellt. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, waren die Kennzeichen seit dem 11. November immer nachts von geparkten Fahrzeugen in Rudolstadt und Bad Blankenburg gestohlen worden. Dabei nahmen die Täter jeweils nur eines der beiden Kennzeichen mit.