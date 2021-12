Nach 28 Todesfällen in Seniorenheim in Rudolstadt Das sagen Betreiber und Gesundheitsamt

Am Eingang des Seniorenheims in Rudolstadt-Cumbach leuchtet ein lebensgroßer aufblasbarer Weihnachtsmann. Inzwischen ist das Besuchsverbot zwar wieder aufgehoben. Noch sechs Bewohner sind an Covid-19 erkrankt. Ihr Zustand sei stabil. Doch die Stimmung ist mehr als getrübt.

Wie das Virus ins Heim kam, ist unklar

Dass seit dem 5. November insgesamt 28 Heimbewohner an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, ist nur schwer zu verkraften. Die Heimleiterin möchte sich nicht dazu äußern. Zu emotional und zu hoch sei die Belastung für sie und ihre Mitarbeiter. Wie das Virus in das Heim kam, ist nach wie vor unklar, sagt Sabine Henkel, Sprecherin des Heimbetreibers K&S mit Sitz in Niedersachsen. "Wir haben versucht, die Quelle zu finden", sagt sie. Aber: Ob das Virus durch Besucher, Mitarbeiter oder die Bewohner selbst in das Heim gelangte - gesicherte Erkenntnisse gebe es dazu bis jetzt nicht.

Bis Anfang November kein Corona-Fall

Henkel verweist darauf, dass Tests und Hygiene-Schutzvorkehrungen das Heim bisher gut geschützt hätten. Seit Pandemie-Beginn habe es keinen Corona-Fall gegeben - bis Anfang November. Warum es ausgerechnet jetzt so ein massiven Ausbruchsgeschehen gab: "Wir können die Ursache nicht benennen." Alle Schutzmaßnahmen seien inzwischen noch einmal intensiv überprüft worden. Die K&S-Seniorenresidenz in Rudolstadt-Culmbach Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Sorgen vor Nebenwirkungen

Warum mehr als ein Drittel der 141 Heimbewohner nicht geimpft war? Laut dem Heimbetreiber gab es seit rund einem Jahr mehrere Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. "Wir haben drei Mal ein mobiles Impfteam im Haus gehabt", sagt die Sprecherin. Viele Impfungen seien auch durch die Hausärzte im Heim gemacht worden. Die Heimleiterin habe mit Angehörigen oder Betreuern gesprochen, die der Impfung nicht zugestimmt hatten. "In diesen Gesprächen kam immer wieder das Argument, dass sie Sorge vor Nebenwirkungen hatten", sagt sie. Aber auch: Dass manche Bewohner hochbetagt waren, ein sehr hohes Alter hatten, dazu mehrere Vorerkrankungen. "Dann war das Argument, dass das Risiko durch eine zusätzliche Belastung durch die Impfung nicht eingegangen werden sollte."

"Da können Sie nur noch hinterherlaufen"

Der Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Christian Stiehler, akzeptiert zwar, dass sich Angehörige Sorgen machen, kann diese aber nicht nachvollziehen. "In dieser Altersgruppe auf die Impfung zu verzichten, ist nicht sinnvoll", sagt er. "Das Risiko, Corona zu bekommen und daran zu sterben, ist viel höher, als das Risiko, das eine Impfung vielleicht hat."

Stiehler sieht da keinen Fehler beim Heim, dass sich das Virus so ausbreiten konnte. Für ihn sei vielmehr auffällig, dass in dem Heim eine große Menge von Menschen nicht geimpft war. Laut Stiehler rund 50 Heimbewohner nicht. Der Amtsarzt meint: "In einem Heim, in dem ältere Menschen mit einem reduzierten Immunsystem wohnen, die nicht geimpft sind, da eskaliert die Sache natürlich. Da können Sie nur noch hinterherlaufen. Bevor Sie merken, dass Corona da ist, hat sich das schon längst ausgebreitet."

Seiner Einschätzung nach dürfte es in vielen Pflegeheimen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein ähnliches Bild geben. Im Landkreis sei die Impfquote niedrig - insgesamt unter 60 Prozent. Bei den über 65-Jährigen seien drei Viertel geimpft.

Falschmeldungen verbreiten sich